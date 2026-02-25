- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Sport

Aperte le selezioni per istruttori e operatori di sostegno per “Lo Sport non va in vacanza” a Pescara

Il CONI Abruzzo ha aperto le selezioni per istruttori sportivi e operatori di sostegno per la XXIII edizione di “Lo Sport non va in vacanza”, il progetto estivo che promuove l’attività sportiva tra bambini e ragazzi a Pescara.

Il reclutamento riguarda professionisti e laureandi con specifiche qualifiche che possono candidarsi entro il 13 marzo 2026 per il ruolo di istruttori sportivi. La documentazione richiesta dovrà essere inviata via e-mail e includere il modulo di autocertificazione compilato, copia di un documento di identità, curriculum vitae, diploma di istruttore con attestato BLSD o PSSD, certificazione universitaria e tesseramento presso Federazioni Sportive.

Per quanto riguarda gli operatori di sostegno, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 14 marzo 2026 e la selezione è aperta a docenti specializzati, assistenti educativi, operatori socio-assistenziali e operatori specializzati nella disabilità con almeno due anni di esperienza nel settore.

Il progetto “Lo Sport non va in vacanza” rappresenta da oltre venti anni un’eccellenza del CONI Abruzzo, che insieme al Comune di Pescara promuove attività sportive, educazione e inclusione per i giovani partecipanti.

Per ulteriori informazioni e per consultare i bandi e la modulistica è possibile visitare il sito ufficiale del CONI Abruzzo o contattare la segreteria organizzativa del Comitato regionale.

