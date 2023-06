Apertura definitiva Cunicoli di Claudio, Gallese: “Acceleriamo su protocollo d’intesa e gestione esterna”

- Advertisement -

L’assessore rilancia la proposta formulata recentemente nella conferenza di servizi tenuta, in comune, con il Consorzio di Bonifica e la Soprintendenza “L’interesse a riaprire definitivamente è di tutti, ma occorre superare l’ostacolo dei tre enti competenti sul bene – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si può fare con l’idea del protocollo, messa sul tavolo nella riunione del 22 maggio” Avezzano- Valorizzazione dei Cunicoli di Claudio e apertura definitiva dei siti a valenza storica ed architettonica, l’assessore al turismo del Comune di Avezzano Patrizia Gallese prende posizione, rilanciando una possibile soluzione che il comune ha prospettato al Consorzio di Bonifica Ovest e alla Sovrintendenza con l’obiettivo di superare le aperture sperimentali e garantire fruibilità costante ad un’opera unica al mondo – recita il testo pubblicato online. La Gallese richiama alcune recenti esperienze di successo che hanno confermato, ove mai ve ne fosse bisogno, l’attrattività del sito e promosse dal comune in sinergia con gli altri enti che hanno competenza sul bene, ma anche richiamando una proposta concreta palesata, recentemente, dall’amministrazione comunale per arrivare ad una soluzione condivisa e sinergica – si apprende dal portale web ufficiale. “Il comune è proprietario del Parco archeologico – spiega la Gallese – ma c’è la compresenza di competenze diverse anche della Sovrintendenza e del Consorzio di bonifica Ovest. La questione non può essere chi regge le chiavi – precisa la nota online. E bisogna riconoscere che nessuno dei tre enti, da solo e con i limiti di personale noti, può assicurare una gestione efficace del Parco – riporta testualmente l’articolo online. Occorre, a mio avviso, siglare un protocollo d’intesa che fissi le regole di collaborazione e affidare all’esterno, con bando, la gestione ad una realtà che sappia valorizzare un bene unico, rendendolo una vera attrazione turistica ed esaltandone le potenzialità. È una proposta che, insieme al Consigliere Alessandro Pierleoni, abbiamo lanciato nella recente riunione del 22 maggio e ci auguriamo possa trovare una riflessione attenta da parte di tutti per aprire la strada ad un futuro diverso per queste opere”. “Abbiamo fissato – ricorda ancora la Gallese – la conferenza di servizi del 22 proprio per individuare una soluzione per la gestione dei Cunicoli e, alla riunione, hanno preso parte i referenti del Consorzio di Bonifica e della Soprintendenza – viene evidenziato sul sito web. Il comune, entro giugno, formalizzerà la bozza di protocollo per verificare insieme questa opzione”. “Ciò sulla scorta di alcune iniziative di grande successo – Già in occasione dell’apertura sperimentale del sito archeologico dei Cunicoli e del Parco dell’Incile, realizzata nei giorni del 28, 29 e 30 aprile, in occasione delle celebrazioni e dei festeggiamenti per la Madonna di Pietraquaria, avevamo registrato un grandissimo numero di prenotazioni con 300 persone che hanno potuto visitare il parco e più di 1000 richieste in 24 ore – si apprende dalla nota stampa. Il tutto – conclude- con la preziosa collaborazione della DMC Marsica, che si è dedicata all’aspetto gestionale, del Consorzio di Bonifica Ovest e della Sovrintendenza – viene evidenziato sul sito web. Ora, bisogna fare un passo in più, subito, perché l’unica cosa certa è che tutti abbiamo un sincero interesse a spalancare le porte ai turisti”.

