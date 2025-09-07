Apertura straordinaria dei Cunicoli di Claudio per i più piccoli: visite esclusive l’8 e il 9 settembre con “Avezzano Bimbi”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Dopo il grande successo dello scorso anno, tornano le visite esclusive dedicate ai bambini all’interno dei suggestivi Cunicoli di Claudio, uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia del territorio marsicano – riporta testualmente l’articolo online. L’8 e 9 settembre, in occasione della manifestazione “Avezzano Bimbi”, sarà possibile partecipare a visite guidate speciali pensate su misura per i più piccoli, in un’atmosfera di scoperta e meraviglia – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Avezzano e da Avezzano Bimbi che hanno voluto fortemente replicare l’esperienza dello scorso anno, accolta con entusiasmo da famiglie e bambini – aggiunge la nota pubblicata. «L’intento è quello di avvicinare i bambini alla nostra storia, incuriosirli, farli entrare in contatto con il passato per aiutarli a comprendere meglio il futuro» – dichiara l’Assessore al Turismo, Alessandro Pierleoni – precisa la nota online. «I Cunicoli di Claudio non sono solo un sito archeologico, ma uno straordinario racconto di ingegno, fatica e civiltà: farlo conoscere ai più piccoli significa seminare consapevolezza e amore per il territorio». «Siamo orgogliosi di offrire anche quest’anno un’opportunità unica ai bambini di Avezzano e non solo» – aggiunge la Consigliera Federica Collalto – «Le visite saranno pensate per coinvolgere, emozionare e far nascere domande – si apprende dalla nota stampa. Perché il passato, se raccontato con passione, può diventare una chiave per leggere il presente». Le visite, gratuite e a numero limitato, saranno curate da guide specializzate e animate da narrazioni coinvolgenti, pensate per stimolare la fantasia e la curiosità dei bambini – aggiunge la nota pubblicata. La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata tramite la mail assessoratoturismo@comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – aq.it Un’occasione imperdibile per unire cultura, divertimento e scoperta in un luogo senza tempo – riporta testualmente l’articolo online.

