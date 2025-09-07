- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Settembre 7, 2025
Attualità

Apertura straordinaria dei Cunicoli di Claudio per i più piccoli: visite esclusive l’8 e il 9 settembre con “Avezzano Bimbi”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Dopo il grande successo dello scorso anno, tornano le visite esclusive dedicate ai bambini all’interno dei suggestivi Cunicoli di Claudio, uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia del territorio marsicano – riporta testualmente l’articolo online. L’8 e 9 settembre, in occasione della manifestazione “Avezzano Bimbi”, sarà possibile partecipare a visite guidate speciali pensate su misura per i più piccoli, in un’atmosfera di scoperta e meraviglia – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Avezzano e da Avezzano Bimbi che hanno voluto fortemente replicare l’esperienza dello scorso anno, accolta con entusiasmo da famiglie e bambini – aggiunge la nota pubblicata. «L’intento è quello di avvicinare i bambini alla nostra storia, incuriosirli, farli entrare in contatto con il passato per aiutarli a comprendere meglio il futuro» – dichiara l’Assessore al Turismo, Alessandro Pierleoni – precisa la nota online. «I Cunicoli di Claudio non sono solo un sito archeologico, ma uno straordinario racconto di ingegno, fatica e civiltà: farlo conoscere ai più piccoli significa seminare consapevolezza e amore per il territorio». «Siamo orgogliosi di offrire anche quest’anno un’opportunità unica ai bambini di Avezzano e non solo» – aggiunge la Consigliera Federica Collalto – «Le visite saranno pensate per coinvolgere, emozionare e far nascere domande – si apprende dalla nota stampa. Perché il passato, se raccontato con passione, può diventare una chiave per leggere il presente». Le visite, gratuite e a numero limitato, saranno curate da guide specializzate e animate da narrazioni coinvolgenti, pensate per stimolare la fantasia e la curiosità dei bambini – aggiunge la nota pubblicata. La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata tramite la mail assessoratoturismo@comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – aq.it Un’occasione imperdibile per unire cultura, divertimento e scoperta in un luogo senza tempo – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/

 

