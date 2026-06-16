Appalto Cup, la Asl convoca con urgenza l’azienda appaltatrice

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Di Giosia: “Problemi con il personale appresi dal comunicato sindacale” “Abbiamo appreso dal comunicato sindacale diffuso lunedì sera dei problemi fra la Società consortile Cup Abruzzo a responsabilità limitata e il Cns Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa che gestiscono i nostri Cup e il personale impiegato nel servizio – riporta testualmente l’articolo online. Questa mattina abbiamo immediatamente convocato le due aziende per chiarire la situazione che a quanto rappresentato dai sindacati è molto grave”. Con queste parole il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, annuncia che giovedì mattina si terrà un incontro per affrontare i problemi legati all’appalto del centro unico di prenotazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Ci sono problemi nella gestione dell’appalto, quindi fra l’azienda sanitaria e il Cns, che stiamo affrontando con determinazione – Ora veniamo a sapere di quanto denunciato da Filcams Cgil Teramo e Fisascat Cisl Abruzzo-Molise e immediatamente raccogliamo il loro appello a farci carico anche di questo problema in qualità di committente: vigileremo sul rispetto dei diritti dei lavoratori”, aggiunge Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. Vale appena il caso di chiarire che quando i sindacati nel loro comunicato parlano di “azienda che ha deciso di non rispondere alle richieste di incontro” e “azienda che lascia in totale abbandono lavoratori e referenti” non si riferiscono con assoluta evidenza all’azienda sanitaria ma all’azienda appaltatrice – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 16.6.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it