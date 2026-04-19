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Appia Run 2026: festa dello sprint a Roma

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In queste ore, il tema dell’Appia Run 2026 è molto ricercato online e si posiziona in cima ai top trend sui motori di ricerca. Domenica 19 aprile si svolgerà l’attesa manifestazione, che vedrà la partecipazione di mille bambini a Caracalla per una festa all’insegna dello sprint e della sana attività fisica.

L’evento coinvolgerà le strade di Roma, con possibili variazioni alla viabilità per garantire lo svolgimento della corsa in sicurezza. Un’occasione speciale per promuovere lo sport tra i più giovani e celebrare la bellezza di correre lungo l’antica Via Appia.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, ti invitiamo ad approfondire online sulla manifestazione e sulle iniziative legate all’Appia Run 2026.

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