Approvato dal Consiglio comunale di Avezzano l’accordo di programma con la Provincia dell’Aquila per la realizzazione sulla SP125 Via Romana di un percorso ciclopedonale che collega San Pelino con Avezzano

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Via libera del Consiglio comunale di Avezzano, all’accordo di programma e successivi lavori di riqualificazione, rifacimento e messa in sicurezza del percorso ciclopedonale che saranno realizzati sulla Sp125 Via Romana, nel tratto da Avezzano verso San Pelino – recita il testo pubblicato online. Il Consiglio comunale ha dato ok per l’accordo di programma, in recepimento del finanziamento di 400 mila euro dalla Provincia, ottenuti anche grazie all’attività dei due consiglieri provinciali di Avezzano Alessandra Cerone ed Ernesto Fracassi – precisa la nota online. «Dopo i 300mila euro destinati al rifacimento della Rotonda incrocio Sp24 con Sp125 Antrosano-San Pelino – spiega il consigliere provinciale e delegato alla frazione di San Pelino Ernesto Fracassi -, oggi c’è questo nuovo importante tassello – aggiunge testualmente l’articolo online. Un intervento che verrà realizzato su un tratto estremamente trafficato e delicato di Via Romana, da Avezzano in direzione di San Pelino, precisamente dalla rotonda delle “4 Strade”, dove si interseca con la Sp 24 Panoramica, sino, appunto alla frazione di Avezzano». Lo schema di accordo di Programma, già approvato dal Consiglio provinciale il 7 agosto scorso, è stato ora approvato dal Consiglio comunale di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. La Provincia dell’Aquila ha messo a disposizione del Comune di Avezzano il finanziamento di 400mila euro, inserito nelle opere del programma triennale – «L’Amministrazione comunale, è bene ricordarlo – riprende Fracassi -, è stata individuata dalla Provincia come soggetto realizzatore dell’intervento che arricchirà e migliorerà la fruibilità del percorso, ovviamente subito dopo la firma della convenzione fra i due enti – aggiunge la nota pubblicata. Opera che va ad aumentare il numero di percorsi ciclopedonali all’interno del territorio urbano di Avezzano e frazioni incrementando il livello di sicurezza della stessa arteria, anche nelle ore notturne – Un doveroso ringraziamento ai colleghi consiglieri, dirigenti, tecnici della Provincia dell’Aquila, al Presidente Caruso e al Vicepresidente Alfonsi per l’attenzione mostrata nei confronti del Comune di Avezzano».

