Approvato dal Consiglio comunale di Avezzano l’assestamento di Bilancio 2023-2025, assessore Ruscio: “Gestione sana e oculata, certificata da un perfetto equilibrio economico. Avanti con gli investimenti”

Approvato oggi dall’amministrazione di Avezzano, ben 13 giorni prima rispetto ai tempi fissati dalla legge, l’importante e strategico documento finanziario dell’assestamento di Bilancio 2023-2025, ovvero lo strumento giuridico-contabile dell’Ente che aggiorna e attualizza uscite ed entrate rispetto al bilancio di previsione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il documento è stato approvato, a maggioranza, dal Consiglio comunale di Avezzano, riunitosi nella sala consiliare del Palazzo di città: uno dei primi Comuni in tutto l’Abruzzo a portarlo in aula per la discussione – “Quest’anno,- spiega l’assessore delegata, Loreta Ruscio che ha illustrato in aula i lavori e i risultati raggiunti – abbiamo potuto contare su due bussole finanziarie, vale a dire l’ultimo Bilancio di previsione e il rendiconto 2022, impeccabili così come testimoniato, dal punto di vista nazionale, anche dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni – aggiunge la nota pubblicata. Il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti al nostro assestamento di bilancio è una certificazione in più che qualifica la strada intrapresa, a livello contabile, dalla nostra amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Andiamo avanti a vele spiegate – si apprende dalla nota stampa. Il Comune di Avezzano, virtuoso sotto tanti punti di vista, potrà contare su entrate maggiori grazie alla propria capacità progettuale”. Il 20 giugno scorso, l’assestamento 2023-2025 è stato approvato dalla Giunta; oggi, invece, è approdato in assise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sotto il profilo del settore sociale, il Comune ha potuto contare su vigorose e maggiori entrate: 563 mila e 994 euro andranno ad irrobustire, come risorse totali in più, le linee di intervento solidali e di lotta alla povertà. Il Comune, inoltre, darà sostegno anche alle famiglie avezzanesi che si trovano a dover gestire, in casa, una situazione di non autosufficienza – “In più, – continua la Ruscio – il Comune non è dovuto ricorrere a prestiti esterni per supportare spese o investimenti, grazie ad una floridezza di cassa propria e grazie all’attingimento di fondi regionali e ministeriali”. L’assestamento di Bilancio riassume tutte le vicende economiche che, in anni specifici, hanno riguardato l’Ente, tra spese ed entrate previste già nel bilancio di previsione e situazioni finanziarie che, invece, si sono verificate dopo – recita il testo pubblicato online. Così come da parere del Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuto il 4 luglio scorso, si attesta che la gestione di cassa di Avezzano è in equilibrio e che tutte le variazioni di entrata rilevate sono state assunte nel pieno rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni. “Sotto il profilo delle spese – conclude l’assessore al Bilancio – l’amministrazione ha voluto mettere sul piatto incentivi maggiori, decidendo di investire di più sull’assistenza post scolastica degli alunni con disabilità (20 mila euro) e per interventi e azioni di telesoccorso e teleassistenza (40 mila euro). Avevamo, poi, grazie alla nostra lungimiranza, prudenzialmente accantonato somme economiche per far fronte ai costi salati del caro-energia: non è stato, alla fine, necessario impegnare integralmente tutte le risorse a disposizione – si apprende dalla nota stampa. Potremo, quindi, investirle per le varie necessità della città. Parliamo di 200 mila euro di fondi svincolati”. Più fondi, poi, spesi per la manutenzione – ordinaria e straordinaria – delle strade di Avezzano: più di 129 mila euro sono stati destinati ad interventi sulla viabilità e 50 mila euro in più rispetto al prospetto di spesa iniziale sono stati investiti, invece, dall’amministrazione comunale per il perfezionamento degli impianti sportivi – precisa il comunicato. Circa 20 mila euro, infine, hanno dato maggiore concretezza economica al programma di mobilità sostenibile del bike sharing.

