Approvato il progetto di fattibilità della rotatoria di Caruscino: ora via libera per procedere con i lavori di realizzazione. Impegno mantenuto dall’Amministrazione

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:AVEZZANO – Via libera dell’Amministrazione comunale di Avezzano al progetto di fattibilità per la realizzazione della rotatoria di Caruscino che sorgerà all’incrocio fra Via XX Settembre e Via Brunelleschi – precisa la nota online. Il progetto, realizzato dall’ing. Stefano Gentile, prevede la realizzazione di una rotatoria che servirà a gestire l’intenso traffico veicolare che insiste in quella zona – si apprende dal portale web ufficiale. Area, come noto, dove insistono diverse grosse attività commerciali, gli istituti Agrario “Serpieri” e più avanti l’Artistico Bellisario, oltre che la direzione di entrata per la frazione di Caruscino e una delle direttrici per portarsi nella zona nord di Avezzano e sulla Sp Panoramica – si legge sul sito web ufficiale. Con questo atto, ora, si apre la fase dell’appalto die lavori e il successivo affidamento dei lavori, fasi che l’Amministrazione intende portare a termine nel più breve tempo possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’opera da 200mila euro, realizzata con fondi regionali e risorse proprie del Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Nelle prossime settimane, quindi, si procederà con l’espletamento delle varie procedure che porteranno, in breve tempo, all’inizio dei lavori sull’incrocio in questione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di un nuovo impegno preso e mantenuto dall’Amministrazione comunale del Sindaco di Pangrazio – Un’opera, peraltro, attesa dai cittadini e soprattutto da chi quotidianamente, e più volte al giorno, percorre quella strada e quell’incrocio per motivi di studio e lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Uno snodo del traffico cittadino, inoltre, interessato spesso da incidenti stradali e ingorghi che, in questo modo, troverà una regolamentazione e una gestione efficaci e sicure – si apprende dalla nota stampa.

