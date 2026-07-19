Approvato in Consiglio l’ordine del giorno per la nuova ripianificazione di Fontanelle: un atto dovuto per la riqualificazione urbana di Pescara.

La ripianificazione urbanistica del quartiere Fontanelle è stata oggetto di discussione nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Pescara, dove è stato presentato un ordine del giorno proposto dal consigliere della Lega Andrea Salvati, presidente della Commissione Sviluppo e Gestione del territorio.

Il documento, già condiviso dall’intera Commissione, impegna il sindaco e la giunta a intraprendere tutte le iniziative necessarie per avviare una nuova ripianificazione dell’area, con l’obiettivo di realizzare una rigenerazione urbana effettiva di Fontanelle e delle zone circostanti.

Secondo Salvati, l’adozione di questo ordine del giorno era un atto necessario, considerando che il vecchio piano particolareggiato di Fontanelle è scaduto il 8 agosto 2025, rendendo tutte le aree ‘zone bianche’. Questo ha comportato la necessità di riqualificare un’area che ospita edifici di interesse monumentale, come la chiesa di San Pietro Martire e Palazzo Baronale.

Salvati ha sottolineato che il precedente piano particolareggiato, avviato nel 2007 e approvato nel 2015, non è mai stato attuato, con il risultato che i terreni sono diventati edificabili e i proprietari hanno dovuto pagare l’IMU senza beneficiare di alcuna realizzazione effettiva.

L’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dal consigliere Salvati è quindi quello di avviare una nuova fase di rigenerazione urbana per dare opportunità di sviluppo alla comunità pescarese e ai residenti e proprietari delle aree coinvolte.