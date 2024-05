Appuntamento in Piazza Risorgimento giovedì 30 maggio con Vincenzo Schettini e la sua lezione show “La Fisica Che Ci Piace”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Appuntamento da non perdere giovedì prossimo 30 maggio, in Piazza Risorgimento per il Festival “Ambientiamoci”, organizzato dal Comune di Avezzano con la regia dell’assessore all’ambiente Maria Antonietta Dominici, anche grazie al supporto di importanti partner pubblici e privati. Sarà protagonista della serata promossa da Comune e CAM (Consorzio Acquedottistico Marsicano), Vincenzo Schettini con il suo “La Fisica Che Ci Piace”, lezione show che sta riscuotendo enorme successo in tutta Italia – Schettini, pugliese di 47 anni, è un docente di fisica negli istituti superiori di quel territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel 2015, grazie alla sua estrosità che si rivela nelle sue tante passioni, dal violino al canto gospel, all’arte e per i film di fantascienza, Schettini, attraverso YouTube, lancia il suo progetto “La Fisica Che Ci Piace”. Le lezioni di Schettini hanno un immediato successo, soprattutto perché riesce a dare una veste, ad una materia ostica come la fisica, del tutto nuova – si apprende dal portale web ufficiale. Spiegata nella pratica, con leggerezza e spesso allegria, i ragazzi iniziano ad appassionarsi ed a seguirlo, tanto che, negli anni successivi, “La Fisica Che Ci Piace” approda sulle altre piattaforme social per poi diventare un libro scritto dallo stesso professore pugliese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il successo e il gradimento del personaggio e del suo modo di fare divulgazione e cultura è talmente grande che, quest’anno, Vincenzo Schettini approda in televisione – Si è infatti concluso solo qualche giorno fa il primo ciclo del suo programma, andato in onda su RaiDue in seconda serata, “La Fisica dell’Amore”. Tanti ospiti, con ragazzi in studio, con i quali Schettini è riuscito a far incontrare le certezze della fisica incontrano le incertezze della vita – viene evidenziato sul sito web. Si è creato, insomma, un connubio unico fra i concetti di forza, energia, velocità (e tanti altri) e la complessa realtà dei sentimenti e delle emozioni che costellano la vita (l’amore, l’amicizia, la rabbia, la paura, la sofferenza, la sessualità). Ogni puntata è stata una sorta un viaggio che ha toccato più temi e che ha coinvolto ospiti del mondo della musica, dello spettacolo, ma anche della cultura, dello sport e del giornalismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un viaggio che giovedì 30 maggio approderà ad Avezzano in Piazza Risorgimento con l’introduzione del Dott. Carmine Orlandi che, in linea con i temi del festival dell’ambiente, parlerà di Alimentazione sostenibile per la salute e l’ambiente – Una occasione di crescita da non perdere e che il CAM ha voluto inserire nel suo percorso di formazione e sensibilizzazione realizzato con le scuole – Non a caso, proprio nella stessa serata verranno premiati gli istituti che hanno partecipato al concorso indetto dal CAM “Io Non spreco l’Acqua”

