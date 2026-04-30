Apre la biblioteca comunale. Dal 14 maggio a disposizione dei maturandi, oltre 15mila volumi, postazioni per lo studio e tavoli anche per i più piccoli

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sarà disponibile mattina e pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Avezzano – Apre la biblioteca comunale – si apprende dalla nota stampa. Il giorno da cerchiare sul calendario è giovedì 14 maggio – L’attesa è durata 25 anni ma le porte saranno aperte in tempo per offrire un luogo di studio confortevole agli studenti alle prese con la preparazione delle prove scritte ed orali in vista dell’esame di maturità. La biblioteca comunale è ospitata nei locali dell’ex scuola San Simeo, di via Sabotino – riporta testualmente l’articolo online. Anche la scelta della nuova sede – individuata nella coprogettazione di comune e associazione Cultura Mirabilis – non è una casualità. È stato scelto un edificio in centro, facilmente raggiungibile dagli studenti sia a piedi, che in bicicletta, visto che lo stabile si trova proprio accanto alla “Ciclovia delle stelle”, recentemente aperta alla città. L’ex scuola San Simeo ha vissuto un importante intervento di ristrutturazione per essere adeguata alla nuova destinazione – si apprende dalla nota stampa. Un altro polo culturale che si aggiunge all’Aia dei Musei, alla pinacoteca del Castello Orsini solo per citarne alcuni, e che fa il paio con il Museo archeologico della Marsica che sarà presto allestito nel Granaio Maggiore del Complesso Torlonia e dell’Archivio di Stato della Provincia dell’Aquila che sarà, invece, ospitato nel Granaio Minore – Quella che un tempo era la palestra dell’ex scuola San Simeo, oggi ospita quindi la sala di consultazione della biblioteca comunale dove studenti di tutte le età e cittadini possono trovare una parte dei volumi, oltre a postazioni per lo studio – recita il testo pubblicato online. Mentre tavoli più piccoli consentiranno di ospitare anche bambini a partire dai sei anni. L’altra parte dei volumi sono, invece, custoditi nei restanti locali rimessi a nuovo e a disposizione per la consultazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono oltre 15mila i volumi disponibili – Una parte proveniente dalla vecchia biblioteca – chiusa 25 anni fa – che sono stati oggetto di recupero, ripulitura e ricatalogazione; l’altra parte è stata incrementata dall’amministrazione comunale grazie al progetto “Città che legge”. Letteratura italiana e straniera, storia, filosofia, storia dell’arte, psicologia, musicale ed anche volumi sull’abruzzesisitica e la marsicanità. Sono solo alcuni delle categorie dei testi ospitati sugli scaffali della nuova biblioteca comunale della città di Avezzano catalogati secondo il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) tra pochi a giorni a completa disposizione degli avezzanesi.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/