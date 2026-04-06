Aprile freddo: primavera in ritardo?

La tendenza del momento sembra essere l’arrivo di un aprile freddo in Italia, nonostante l’attesa per la primavera. I motori di ricerca sono invasi da ricerche su questo insolito fenomeno meteorologico che ha colto molti di sorpresa. Secondo le ultime informazioni, un’alta pressione tiene lontane le piogge dall’Italia almeno fino a venerdì, regalando una Pasquetta insolitamente asciutta e con temperature che sembrano appartenere più al mese di maggio che ad aprile.

Le previsioni meteo parlano di un’esplosione della primavera grazie all’anticiclone sub tropicale, con massime che potrebbero raggiungere i 26°C, simili a quelle tipiche del mese di maggio. Resta da capire quanto questa situazione durerà e se le temperature torneranno alla normalità per il periodo.

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