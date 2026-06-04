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Eventi e Cultura

Aquila, conclusa la quinta stagione di SITUM: ponte tra università e imprese del Centro Italia

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Si conclude il secondo semestre della quinta stagione di SITUM, la Scuola di Innovazione Tecnologica Umanistica e Manageriale che unisce università e imprese del Centro Italia.

Venerdì 05 giugno 2026, alle ore 14:00, al Centro Congressi “Luigi Zordan” dell’Università degli Studi dell’Aquila, nell’Aula magna “Vincenzo Rivera”, si terrà il SITUM Future, l’appuntamento che sancisce la conclusione della quinta stagione di SITUM (Scuola di Innovazione Tecnologica Umanistica e Manageriale), progetto interuniversitario nato per costruire un ponte tra il mondo del lavoro nei territori di Abruzzo, Marche ed Umbria.

SITUM è aperto a tutti i docenti che vogliono innovare la didattica e che si vogliono cimentare in nuove sfide, con l’obiettivo di mettere al centro le studentesse e gli studenti, che si vogliono cimentare con problemi ed opportunità reali delle imprese del territorio del Centro Italia, come Abruzzo, Marche ed Umbria, per favorire la nascita di collaborazioni e l’ingresso nel mondo del lavoro, creando nuove sinergie per valorizzare il sistema accademico, da un lato, e quello produttivo, dall’altro.

La quinta stagione di SITUM ha registrato la partecipazione di oltre 300 studenti, 30 business case proposti su temi economici, ingegneristici, su Intelligenza Artificiale e marketing. L’obiettivo di SITUM è quello di cercare di arginare la cosiddetta tematica dei “cervelli in fuga” nelle imprese dei territori coinvolti.

All’evento saranno presenti Fabio Graziosi, Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Deborah Pacetti, la Delegata del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Lorena De Vita, Direzione Communication BPER e Stefano Bussiglieri, Responsabile Centro Imprese Abruzzo Sud BPER, oltre a diversi docenti dell’Università degli Studi dell’Aquila ed imprese del territorio Abruzzese, come ICO e Soave Energia.

Sarà premiato il BPER Miglior Business Case, verranno introdotti alcuni progetti futuri e verrà presentata la prima Tesi SITUM, con una menzione speciale alla Miglior Impresa SITUM.

SITUM è un progetto interuniversitario, interdisciplinare e interterritoriale, nato nel 2020 dalla sinergia tra Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Perugia e Università degli Studi dell’Aquila, ed è promosso in collaborazione con il mondo produttivo, a partire dall’impresa Loccioni, con il sostegno di partner finanziari quali BPER Banca.

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