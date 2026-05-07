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Politica

Aquila: oltre 121 milioni di euro per la sicurezza del territorio abruzzese

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Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Abruzzo, esprime grande soddisfazione per l’approvazione del Decreto ministeriale che definisce il riparto dei contributi destinati ai Comuni per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici per le annualità 2026-2028.

Le risorse assegnate all’Abruzzo, pari a oltre 121,9 milioni di euro, rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il territorio abruzzese e consentiranno di intervenire sulla sicurezza di strade, ponti, viadotti ed edifici pubblici, con particolare riguardo alle scuole.

Verrecchia sottolinea l’importanza di investire sulla prevenzione del dissesto idrogeologico, sulla sicurezza urbana e sulla manutenzione delle infrastrutture locali. Inoltre, l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, è stato elogiato per il lavoro svolto nel supportare i Comuni abruzzesi nella reperibilità di risorse e nell’accelerazione degli interventi necessari sui territori.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia sottolinea che il governo dimostra vicinanza agli enti locali attraverso misure concrete e strumenti efficaci, garantendo sicurezza, manutenzione e infrastrutture moderne per investire sul futuro delle comunità abruzzesi, la qualità della vita dei cittadini e la competitività del territorio regionale.

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