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Eventi e Cultura

Aquila: presentata Amiternum Experience, la scoperta dell’antica città attraverso tecnologie immersive

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L’Università degli Studi dell’Aquila presenta Amiternum Experience, un evento di scoperta dell’antica città di Amiternum attraverso tecnologie immersive, ricostruzioni digitali e risultati di ricerca che stanno contribuendo a riscrivere la storia delle origini dell’Aquila. L’appuntamento è per venerdì 12 giugno alle ore 17:00 nel Centro congressi “Luigi Zordan”, in piazza San Basilio 1 all’Aquila.

Durante l’evento, il pubblico avrà la possibilità di esplorare per la prima volta l’intera Amiternum ricostruita in 3D e di ammirare da vicino due sigilli plumbei di papa Gregorio IX, rinvenuti durante gli scavi archeologici condotti dall’università presso la cattedrale medievale della città.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Fabio Graziosi, del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e Teramo, Massimo Sericola, della Direttrice del Museo Nazionale d’Abruzzo, Federica Zalabra, e dei coordinatori del progetto di ricerca, i professori Alfonso Forgione, Henry Muccini e Stefano Brusaporci.

L’evento sarà incentrato sulla presentazione di un articolato progetto di valorizzazione che unisce ricerca archeologica, ricostruzione digitale e tecnologie immersive. Le indagini condotte nell’area di “Campo Santa Maria” hanno permesso di raccogliere una quantità di dati senza precedenti sulla storia e sull’evoluzione urbana di Amiternum. Grazie al documentario, alla realtà virtuale e alle applicazioni di realtà mista, il pubblico potrà interagire con i reperti eccezionali, comprendendone il significato storico e il ruolo nel processo di nascita dell’Aquila.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.univaq.it/news_home.php?id=19737.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per approfondire la conoscenza dell’antica città di Amiternum e per scoprire nuovi dettagli sulla sua storia.

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