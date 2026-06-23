Aquila, ricerca rivela accelerazione del riscaldamento globale dal 2013-2014: tasso di aumento raddoppiato

Una ricerca congiunta dell’Università degli Studi dell’Aquila e del Cnr-Iia ha evidenziato un raddoppio del tasso di aumento del riscaldamento globale a partire dal 2013-2014. Lo studio, pubblicato su Climate, ha applicato un metodo statistico robusto all’analisi delle serie di temperature medie globali dei principali centri internazionali di ricerca climatica.

Secondo Umberto Triacca del Disim dell’Università dell’Aquila, il tasso di aumento delle temperature globali è addirittura raddoppiato dai primi anni del decennio scorso, passando da 0,16-0,18 °C/decennio a 0,34-0,42 °C/decennio a partire dal 2013-2014. Questo significa che l’aumento delle temperature misurato in gradi centigradi per decennio è doppio negli ultimi 10 anni rispetto al periodo precedente.

Antonello Pasini del Cnr-Iia, autore corrispondente dell’articolo, sottolinea l’importanza di collegare questo cambiamento nel tasso di aumento della temperatura globale alle possibili cause, sia naturali che legate all’azione umana. “Dopo queste analisi statistiche potremo analizzare l’evoluzione del sistema clima con i nostri modelli dinamici e di intelligenza artificiale”, aggiunge Pasini.

La ricerca ha coinvolto serie di temperature globali provenienti dai centri di ricerca più importanti come NASA, NOAA, HadCRU, Berkeley ed ERA5. L’obiettivo è quello di comprendere meglio le cause di questo repentino aumento delle temperature e agire nei settori controllabili per ridurre al minimo l’impatto umano sull’aumento delle temperature.

I risultati del lavoro effettuato dai ricercatori tracciano una tendenza preoccupante nel riscaldamento globale, confermando la necessità di un’azione concreta per contrastare questo problema che minaccia il nostro pianeta.