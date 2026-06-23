- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Giugno 23, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaAquila, ricerca rivela accelerazione del riscaldamento globale dal 2013-2014: tasso di aumento...
Eventi e Cultura

Aquila, ricerca rivela accelerazione del riscaldamento globale dal 2013-2014: tasso di aumento raddoppiato

- Spazio Pubblicitario 02 -

Una ricerca congiunta dell’Università degli Studi dell’Aquila e del Cnr-Iia ha evidenziato un raddoppio del tasso di aumento del riscaldamento globale a partire dal 2013-2014. Lo studio, pubblicato su Climate, ha applicato un metodo statistico robusto all’analisi delle serie di temperature medie globali dei principali centri internazionali di ricerca climatica.

Secondo Umberto Triacca del Disim dell’Università dell’Aquila, il tasso di aumento delle temperature globali è addirittura raddoppiato dai primi anni del decennio scorso, passando da 0,16-0,18 °C/decennio a 0,34-0,42 °C/decennio a partire dal 2013-2014. Questo significa che l’aumento delle temperature misurato in gradi centigradi per decennio è doppio negli ultimi 10 anni rispetto al periodo precedente.

Antonello Pasini del Cnr-Iia, autore corrispondente dell’articolo, sottolinea l’importanza di collegare questo cambiamento nel tasso di aumento della temperatura globale alle possibili cause, sia naturali che legate all’azione umana. “Dopo queste analisi statistiche potremo analizzare l’evoluzione del sistema clima con i nostri modelli dinamici e di intelligenza artificiale”, aggiunge Pasini.

La ricerca ha coinvolto serie di temperature globali provenienti dai centri di ricerca più importanti come NASA, NOAA, HadCRU, Berkeley ed ERA5. L’obiettivo è quello di comprendere meglio le cause di questo repentino aumento delle temperature e agire nei settori controllabili per ridurre al minimo l’impatto umano sull’aumento delle temperature.

I risultati del lavoro effettuato dai ricercatori tracciano una tendenza preoccupante nel riscaldamento globale, confermando la necessità di un’azione concreta per contrastare questo problema che minaccia il nostro pianeta.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it