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Viabilità e Trasporti

Aquila, ripresa dell’iter per l’adeguamento della SS17: Mannetti chiede chiarezza sul progetto e le ricadute per territori e cittadini

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Il consigliere regionale e Responsabile del Dipartimento Infrastrutture della Lega Abruzzo, Carla Mannetti, ha preso atto della ripresa dell’iter relativo all’adeguamento della strada statale 17 nel tratto San Gregorio-San Pio delle Camere. Mannetti ha sottolineato l’importanza di avere piena chiarezza sul progetto e sulle relative ricadute per territori e cittadini.

L’intervento riguarda un tratto di circa 13 chilometri della SS 17, con l’obiettivo di migliorare il collegamento tra la zona est e la zona ovest dell’Aquila, nonché la connessione tra l’area aquilana, la Piana di Navelli e il corridoio Amatrice-L’Aquila-Navelli. L’opera, attesa da anni, coinvolge direttamente i Comuni dell’Aquila, Barisciano, Poggio Picenze e San Pio delle Camere.

Mannetti ha evidenziato l’importanza di comprendere i dettagli dell’intervento, come il tracciato, le opere previste, le intersezioni a raso, il ponte, la galleria artificiale, le ricadute sulla viabilità locale e sulle attività commerciali, i tempi di realizzazione e le misure di mitigazione ambientale e paesaggistica.

Per favorire una maggiore trasparenza e coinvolgimento delle comunità interessate, Mannetti ha annunciato l’invio di una formale richiesta di incontro ad Anas – Direzione Generale di Roma e alla Direzione Abruzzo. L’obiettivo è acquisire ogni elemento utile sul progetto e promuovere un confronto istituzionale.

La consigliera regionale ha sottolineato che le infrastrutture sono essenziali per lo sviluppo dell’Aquila e delle aree interne, ma devono essere accompagnate da informazioni corrette, ascolto e condivisione con le comunità coinvolte. Mannetti ha concluso annunciando la richiesta di un incontro tecnico-politico con Anas per ottenere un quadro completo dell’opera, dei tempi di realizzazione, delle procedure e delle ricadute sui territori.

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