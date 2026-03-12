- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
Aquila, tasso occupazione al 62,5%: effetto delle politiche lavoro Meloni

Il tasso di occupazione in Italia nel 2025 è salito al 62,5%, un dato positivo che secondo il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa è frutto delle politiche del Governo Meloni.

Testa ha dichiarato: “Un tasso di occupazione al 62,5%, come dato relativo alla media di tutto il 2025, non è un caso fortuito. E’ un effetto chiaro e incontrovertibile delle buone politiche sul lavoro messe in campo dal governo Meloni. Un valore che è il più alto dall’inizio delle serie storiche partite nel 2004 e che speriamo portino le opposizioni a un silenzio intelligente su un traguardo che non è per il centrodestra ma degli italiani, della nostra Nazione.”

L’istat ha registrato anche un calo dei disoccupati (-5,3%) e degli inattivi, confermando l’efficacia delle politiche attuate. Testa ha sottolineato l’importanza di continuare su questa strada per garantire risultati strutturati che mettano al sicuro gli italiani e ridiano fiducia nel futuro del Paese.

Il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, è segretario della commissione Finanze. La dichiarazione è stata rilasciata dall’ufficio stampa tramite Tiziana Le Donne a Roma il 12 marzo 2026.

