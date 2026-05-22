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Politica

Aquila, Verrecchia di FdI: “Sanità Abruzzo, doppio standard della sinistra esposto”

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Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Abruzzo, Massimo Verrecchia, ha preso posizione sul tema della tassazione legata alla copertura della spesa sanitaria regionale, in risposta alle dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.

Verrecchia ha sottolineato che le parole del presidente Decaro confermano la necessità per le Regioni di adottare misure sul fronte fiscale quando i conti della sanità impongono interventi correttivi. Ha inoltre evidenziato che l’Abruzzo ha già lavorato per cambiare il sistema di redistribuzione delle risorse sanitarie, con l’obiettivo di introdurre il principio territoriale nel riparto del fondo sanitario nazionale.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha criticato le reazioni della sinistra abruzzese contro le misure adottate dalla Giunta Marsilio, sottolineando la strumentalizzazione politica delle stesse. Ha evidenziato il doppio standard adottato dalla sinistra nel confronto con la situazione in Puglia, sottolineando come la narrazione costruita dalla sinistra sia stata utilizzata esclusivamente per fini politici.

Verrecchia ha invitato la sinistra ad avere l’onestà intellettuale di riconoscere che le misure adottate dalla Giunta regionale abruzzese corrispondevano alla realtà dei fatti, sottolineando che le dichiarazioni del presidente Decaro mettono in luce una narrazione costruita per finalità politiche senza alcun rispetto della verità e delle responsabilità istituzionali.

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