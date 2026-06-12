Arbitro Sampaio: il VAR al Mondiale e le reazioni

In queste ore, il tema dell’arbitro è molto ricercato online e si trova in cima ai trend sui motori di ricerca. Sampaio, protagonista di un momento singolare durante la partita, ha suscitato reazioni sorprendenti. L’arbitro ha annunciato una decisione al VAR in inglese stentato, generando stupore tra i calciatori del Sudafrica. La scena ha coinvolto anche il tecnico Hugo Broos, che ha espresso il suo disappunto riguardo alla situazione. Un episodio che ha destato curiosità e discussione tra gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

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