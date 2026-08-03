Archi celebra il centenario del Monumento ai Caduti con lo spettacolo musicale “Il nome che non c’è” in piazza Guglielmo Marconi

Archi celebra i cento anni del Monumento ai Caduti con lo spettacolo “Il nome che non c’è”

Venerdì 7 agosto in Piazza Guglielmo Marconi l’evento organizzato dall’associazione Paesi in…canto Aps con il patrocinio del Comune di Archi

Archi (Ch), 3 agosto 2026 – In occasione del centenario del Monumento ai Caduti di Archi, venerdì 7 agosto 2026, alle ore 21.00, in Piazza Guglielmo Marconi, andrà in scena lo spettacolo “Il nome che non c’è”. L’evento, organizzato dall’associazione Paesi in…canto Aps, con il patrocinio del Comune di Archi, ripercorrerà, attraverso il canto, la musica e la recitazione, la grande storia d’Italia.

Il viaggio nel tempo proposto dallo spettacolo abbraccerà oltre un secolo di storia, partendo dal nuovo assetto europeo deciso al Congresso di Vienna nel 1815, per attraversare tutto l’Ottocento e arrivare fino ai complessi e dolorosi anni ’20 del Novecento. Al centro della narrazione ci sarà lo snodo cruciale della Prima Guerra Mondiale, che ha cambiato per sempre il volto dell’Italia.

Attraverso la recitazione e la potenza evocativa della musica, lo spettacolo ripercorrerà l’epopea di un’intera generazione chiamata al fronte e le ferite profonde lasciate in ogni famiglia, dal Nord al Sud della penisola. Dopo il racconto del primissimo dopoguerra e la nascita del Milite Ignoto, gli spettatori saranno guidati alla scoperta delle vicende umane e storiche che portarono alla scelta di un soldato senza nome, destinato a diventare il figlio, il fratello e il padre di tutti gli italiani.

Il coro Paesi in…canto, diretto dal Maestro Luigi Sirolli, e il complesso bandistico “Luca Di Giambattista Città di Archi”, diretto dal Maestro Domenico Carlucci, saranno responsabili dei momenti musicali, proponendo canti e musiche carichi di storia. I testi narrativi, che costituiranno il filo conduttore dell’intero spettacolo, saranno interpretati da Dario Impicciatore.

L’ingresso allo spettacolo è libero e rappresenta un’importante occasione per celebrare il centenario del Monumento ai Caduti di Archi. Si tratta di un’opportunità per condividere, attraverso il linguaggio universale della musica, una riflessione sulla memoria, sul sacrificio e sull’identità nazionale, riscoprendo le radici di una delle pagine più significative della storia d’Italia.