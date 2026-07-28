Archi, successo internazionale per la seconda edizione del Pichuco Festival dedicate ad Aníbal Troilo

Centinaia di ballerini provenienti da Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Puglia e Abruzzo hanno partecipato alla seconda edizione di “Pichuco Festival, omaggio ad Anìbal Troilo”, che si è svolta nello scorso fine settimana ad Archi, in provincia di Chieti. L’evento, organizzato dall’associazione Pichuco and Friends, con il patrocinio del Cram, del Comune di Archi, con l’Alto patrocinio della Regione Abruzzo e con la direzione artistica del Maestro Simone Marini, si afferma tra gli appuntamenti di riferimento del panorama nazionale dedicati al tango argentino.

Musica, ballo, arte, dibattiti e intrattenimento hanno animato il cuore del centro storico del borgo autentico abruzzese nel ricordo di Troilo, celebre bandoneonista, compositore e direttore d’orchestra argentino, con radici archesi. Pichuco, nome affettuoso datogli dal padre che poi lo identificò nel corso di tutta la sua vita, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del tango argentino.

L’evento ha visto la partecipazione di ballerini provenienti da tutta Italia e ospiti internazionali, tra cui Francisco Torné, nipote del grande musicista argentino e membro dell’Academia Nacional del Tango, il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini e l’orchestra Lo que vendrá, con Daniela Fidanza al pianoforte, Pasquale Lancuba e Fernando Mangifesta ai bandoneon, Mario Pace e Angela Di Giuseppe ai violini, Claudio Mangialardi al contrabbasso e Federico Pierro alla voce.

Ad impreziosire ulteriormente l’evento, la presenza dei maestri e ballerini di fama mondiale Miguel Ángel Zotto e Daiana Guspero, che hanno incantato il pubblico con i loro spettacoli e hanno partecipato a diversi momenti del programma.

Il sindaco Nicola De Laurentis ha commentato il successo del festival: “Il successo del Pichuco Festival è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità di Archi. Questo Festival rappresenta molto più di un evento culturale: è un’occasione per riscoprire e valorizzare un legame profondo con una delle figure più grandi della storia del tango, ma è anche l’occasione per far conoscere la ricchezza storica e le bellezze architettoniche e paesaggistiche del nostro borgo, che sono state ampiamente apprezzate dagli ospiti e dal pubblico che hanno partecipato a Pichuco Festival”.

Leonardo Porreca, presidente di Pichuco and Friends, ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo della seconda edizione del festival e ha annunciato che l’appuntamento per il prossimo anno è fissato per il 24 e 25 luglio 2027, con la terza edizione di Pichuco Festival ad Archi.