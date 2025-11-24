Architettura bioclimatica: come la luce naturale cambia gli spazi

Architettura bioclimatica: quando la luce naturale fa la differenza

La luce naturale è uno dei fattori più importanti in un contesto abitativo, perché è in grado di trasformare completamente un ambiente influenzandone il comfort e il benessere delle persone che lo abitano.

Non si tratta solo di rendere gli spazi più belli ma, in un edificio progettato seguendo i principi dell’architettura bioclimatica, ogni finestra, ogni vetrata e ogni orientamento ricoprono un ruolo ben preciso nel creare ambienti luminosi, sani e sostenibili.

Parlando con DAKO, azienda leader nel settore degli infissi e dei serramenti, abbiamo visto tutte le qualità della luce naturale e in che modo questa diventa un fattore strategico per il benessere e l’efficienza energetica degli edifici.

Vediamo, allora, tutto quello che c’è da sapere sulla progettazione della luce e sull’architettura bioclimatica.

Oltre l’estetica: perché la luce naturale è questione di salute?

Spazi ben illuminati sono sicuramente godibili dal punto di vista estetico e di design ma, l’aspetto più importante riguarda tutti i vantaggi che la luce del sole ha sul corpo umano.

Esporsi alla giusta quantità di luce naturale aiuta il corpo a produrre vitamina D, regola i nostri ritmi e migliora la qualità del sonno. Insomma, progettare con l’architettura bioclimatica non significa solo arredare con stile, significa pensare soprattutto al benessere di chi quegli spazi li abita.

Davvero la luce incide così tanto sul benessere e sull’umore? Si. La quantità, ma soprattutto la qualità di luce naturale che riceviamo influenza l’energia, la concentrazione e persino l’umore.

Spazi ben illuminati generano più energia, concentrazione e produttività, oltre a ridurre l’affaticamento visivo e la stanchezza. Tutti questi fattori impattano in modo positivo o negativo, a seconda della quantità di esposizione alla luce, sul nostro umore.

In cosa consistono i parametri europei in fatto di luce naturale?

Sostanzialmente, esistono degli standard europei che regolano proprio tutti i fattori legati all’illuminazione di un edificio. Tra questi esistono due parametri fondamentali: i lux, che misurano l’intensità luminosa e il fattore di luce diurna (FLD), che invece riguarda la percentuale di luce naturale all’interno.

In sintesi, i lux servono per capire se un determinato ambiente riceve la giusta quantità di luce naturale per le attività che si svolgono al suo interno. Se ci pensiamo, una zona studio richiede più luce rispetto ad un salotto o ad una zona relax.

Per quanto riguarda il FLD, si tratta di un riferimento particolarmente utile negli edifici ad alta efficienza energetica, perché indica la quantità di luce naturale che entra attraverso le finestre rispetto a quella che abbiamo fuori e permette di valutare l’efficacia delle aperture, delle schermature e di tutte le tecnologie degli infissi in questo specifico campo.

Attenzione però, non si tratta solo di numeri messi lì per raggiungere e rispettare delle normative. Si tratta proprio di parametri che fungono da strumento per migliorare il comfort visivo e il benessere di chi abita gli spazi di un edificio.

Parlando proprio delle tecnologie degli infissi e dell’evoluzione delle finestre?

Gli infissi, nell’architettura bioclimatica, rappresentano il mezzo attraverso cui si raggiunge lo scopo, che è quello di aumentare e massimizzare l’ingresso di luce naturale.

Il concetto fondamentale è che una finestra non è più solo un’apertura nel muro ma è un elemento che garantisce performance in campo di isolamento termoacustico, efficienza energetica e illuminazione naturale, motivo per cui la scelta dei materiali e del tipo di telaio o profilo che si vuole installare risulta essenziale.

Ad esempio, è chiaro che il massimo dell’illuminazione si raggiunge attraverso finestre a grandi vetrate, che devono essere realizzate con materiali in grado di isolare termicamente la casa.

Ora, se usiamo l’alluminio a taglio termico, otteniamo delle performance dal punto di vista isolante, ma anche un vantaggio non indifferente per finestre a grandi vetrate, ovvero la possibilità di realizzare vetri unici grazie all’enorme resistenza meccanica dell’alluminio, in grado di sostenere finestre molto grandi.

Questo significa non avere profili intermedi che vanno a ridurre l’ingresso di luce naturale. Legno e PVC sono altri materiali estremamente preziosi perché coniugano isolamento termoacustico ad un’estetica notevole e molto variabile.

Insomma, la scelta dei materiali per le finestre non influenza solo l’estetica e la durabilità, ma è in grado di fornire isolamento con efficienza energetica, ridurre i consumi e migliorare la qualità e la quantità di luce naturale.

Quanto sono importanti i vetri rispetto al discorso della luce naturale e delle performance?

Molto! Le tecnologie moderne fanno molto di più che lasciar passare la luce. Doppi o tripli vetri, vetri a basso emissivo e stratificati, garantiscono prima di tutto isolamento termico e acustico, fattori essenziali per il comfort abitativo, senza sacrificare la trasparenza.

Ovvero, sono in grado di lasciar entrare la luce naturale di cui abbiamo bisogno, migliorando la qualità della luce. A tutto questo si unisce il fatto che alluminio, PVC o materiali misti, come legno alluminio, permettono di realizzare telai sottili aumentando la superficie vetrata utile.

Insomma, ogni scelta tecnica, in particolare quelle relative ai vetri o ai telai, viene sviluppata per massimizzare l’ingresso di luce naturale e le prestazioni energetiche dell’edificio.

Nord, sud, est o ovest: come cambia la luce in base all’esposizione?

Nell’architettura bioclimatica non esiste un parametro superiore agli altri, ma tutti vanno a cooperare per massimizzare l’ingresso di luce naturale, l’isolamento e il comfort.

Tuttavia, se dovessimo proprio individuare un elemento più importante degli altri, questo sarebbe sicuramente l’orientamento dell’edificio, che fa una grandissima differenza, specialmente nella scelta del tipo di infisso da installare.

Ogni lato dell’edificio riceve la luce del sole in maniera differente, sia durante la giornata che durante l’anno. Possiamo fare qualche esempio? Certo.

A sud, la luce è diretta e molto calda per gran parte della giornata. Ciò risulta utile per riscaldare naturalmente gli ambienti e ridurre il consumo energetico. Tuttavia, d’estate questo aspetto può diventare fastidioso, quindi c’è bisogno di schermature per evitare che il surriscaldamento.

A nord, invece, l’edificio riceve una luce diffusa e più uniforme durante il giorno, senza troppo sole diretto. Ciò crea ambienti luminosi senza il rischio di calore eccessivo ed è l’esposizione ideale per quegli spazi che hanno bisogno di luce costante come uffici o zone studio.

Ad Est l’ambiente riceve sole diretto al mattino mentre ad ovest durante il pomeriggio. In questi casi è opportuno valutare l’installazione di protezioni e schermature.

Ovviamente tutto questo discorso è riferito ad una casa che non trova ostacoli attorno, mentre per un edificio inserito in un contesto urbano le cose possono variare a seconda del modo in cui la luce arriva.

In ogni caso, conoscere l’esposizione di ogni lato dell’edificio permette di scegliere i materiali, le dimensioni delle finestre e le schermature più performanti per garantire l’ingresso di luce naturale e il comfort degli abitanti.

Come gestire la luce senza sacrificare i vantaggi dell’illuminazione naturale

Modulare l’ingresso di luce, in alcuni ambienti specifici è fondamentale per evitare surriscaldamenti, abbagliamenti e tutta un’altra serie di situazioni poco piacevoli.

Schermature esterne come frangisole, lamelle orientabili o grandi solette sono perfette a questo scopo, perché controllano intensità e direzione della luce e riducono il bisogno di climatizzazione, in caso di surriscaldamento.

L’obiettivo è sempre quello di permettere il maggior ingresso possibile di luce solare senza però andare a sacrificare il comfort e il benessere degli spazi abitativi, cosa che potrebbe accadere se la luce è troppa o troppo poca.

L’architettura bioclimatica studia anche questo, utilizzando le moderne tecnologie per apportare un aiuto fondamentale nel caso in cui una determinata stanza sia troppo esposta al sole e vi sia bisogno di inserire schermature che possono ridurre la luminosità, oppure se in alcuni spazi alla luce naturale non basta o le ore di esposizione sono ridotte.

In questo caso, è possibile andare con sistemi di illuminazione artificiale intelligente, in grado di modulare intensità e temperatura della luce. Sistemi a LED regolabili sono in grado di creare un equilibrio estremamente costante e confortevole tra luce naturale e luce artificiale, con quest’ultima che fornisce supporto alla prima, senza mai entrare in competizione.