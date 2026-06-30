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Area distrettuale Gran Sasso-Laga, in pensione Consorte

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Va in pensione una delle colonne portanti dell’assistenza territoriale all’interno della Asl di Teramo – recita il testo pubblicato online. Oggi è stato l’ultimo giorno di lavoro di Sergio Consorte, che ha intrapreso una lunga carriera all’interno dell’azienda, iniziata nel 1991 come medico nell’area di prevenzione e conclusa oggi come direttore della Uoc Area distrettuale Gran Sasso-Laga, ruolo che ricopre dall’aprile scorso – recita il testo pubblicato online. Consorte dal 2001 ad oggi è stato anche responsabile del distretto sanitario di Montorio, rappresentando un importante punto di riferimento per tutta la comunità. Tanti gli incarichi, che ha ricoperto finora, fra questi presidente della commissione Uvm distrettuale e componente della commissione invalidità civile-medicina legale – si apprende dalla nota stampa. “Il dottor Consorte ha rappresentato un cardine dell’assistenza territoriale di questa azienda, assicurando un impegno costante, sempre a beneficio della comunità. A nome di tutta l’azienda gli auguro una pensione serena e soddisfacente, ringraziandolo per la sua competenza e il suo spirito di collaborazione nei diversi ruoli in cui ha operato”, ha commentato il direttore generale Maurizio Di Giosia –                                                                                                              Ufficio stampa 30.6.2026                                                                                             ASL TERAMO

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it

 

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