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Attualità

Ari, Lega denuncia: situazione idrica insostenibile, urgono interventi chiari e immediati

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A Ari, Burton (Lega): situazione idrica critica, interventi urgenti richiesti

La situazione idrica a Ari è diventata insostenibile, come denuncia Christian Burton, coordinatore cittadino della Lega. Secondo Burton, i cittadini si trovano ad affrontare non solo la mancanza di acqua, ma anche continui disservizi: mancanza di preavvisi, orari non rispettati e assenza di informazioni.

In particolare, Burton segnala che la pressione dell’acqua è stata drasticamente ridotta in diverse zone del paese, come via Sant’Antonio e via Ruella, fino a tarda notte, per poi essere temporaneamente ripristinata e ridotta di nuovo la mattina successiva. Ieri, i rubinetti sono rimasti quasi asciutti fin dalle prime ore del mattino, causando disagi ai cittadini.

Burton si fa portavoce delle numerose segnalazioni provenienti dalla popolazione e pone delle domande: “Perché questi disservizi si verificano con maggiore frequenza durante la stagione estiva? Per quale motivo gli avvisi alla popolazione vengono diffusi in ritardo o non corrispondono agli effettivi orari di sospensione del servizio?”

Il coordinatore cittadino della Lega chiede chiarezza alla Sasi sulle reali cause di queste interruzioni e interventi urgenti per garantire un servizio idrico regolare, efficiente e rispettoso dei diritti dei cittadini.

La comunità di Ari si trova quindi ad affrontare una situazione critica, che richiede risposte immediate e soluzioni concrete per garantire un servizio idrico adeguato.

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