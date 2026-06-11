Arkema festeggia 20 anni di innovazione a Gissi con i partner istituzionali

Lo stabilimento Arkema di Gissi compie 20 anni e festeggia con collaboratori esterni, fornitori e partner istituzionali. Domani mattina sarà un momento speciale al sito di Arkema a Gissi, dove dipendenti, collaboratori e istituzioni si riuniranno per celebrare il fulcro della chimica di specialità. Il Direttore dello stabilimento Cristiano Paolucci sottolinea l’importanza di questa tappa: “Per noi il traguardo dei vent’anni del Gruppo rappresenta il compimento di una storia importante all’interno dello stabilimento di Gissi”.

L’ingresso di Arkema nel 2011 ha rappresentato un passaggio strategico e ha portato ulteriore solidità e visione al Gruppo. Il Direttore Generale della Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Luigi Di Giosaffatte, ha elogiato il contributo di Arkema al territorio, sottolineando la capacità dell’azienda di evolversi verso modelli avanzati e sostenibili.

Lo stabilimento di Gissi, parte del Gruppo Arkema dal 2011, produce una vasta gamma di prodotti finiti per diverse applicazioni, come imballaggi flessibili, vernici, inchiostri e rivestimenti industriali. Con un’area di circa 4 ettari, lo stabilimento è circondato da un rigoglioso uliveto che conferisce un’atmosfera unica al luogo di lavoro.

Basandosi sulla sua esperienza nella scienza dei materiali, Arkema mira a diventare un punto di riferimento nel settore dei materiali di specialità. Il Gruppo offre soluzioni tecnologiche all’avanguardia per affrontare le sfide ambientali e sociali del nostro tempo, promuovendo un dialogo costante con tutti gli stakeholder.

Arkema ha registrato un fatturato di circa €9,1 miliardi nel 2025 e opera in circa 55 Paesi con 20.700 dipendenti in tutto il mondo. Il Gruppo si impegna a promuovere una cultura d’impresa attenta alla sicurezza, alla qualità del lavoro e al dialogo con la comunità.