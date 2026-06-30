Armenia: von der Leyen in visita a Baku e Yerevan

La notizia dell’Armenia è al centro dell’attenzione in queste ore, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. Ursula von der Leyen si appresta a visitare Azerbaijan e Armenia per rafforzare l’impegno dell’UE nella regione. Nel frattempo, attivisti imprigionati chiedono di porre al primo posto i diritti umani in vista della visita della presidente della Commissione europea a Baku. Yerevan cerca un supporto più rapido dall’UE contro le sanzioni russe, evidenziando le complesse dinamiche geopolitiche in atto.

La situazione in Armenia rimane fluida e in evoluzione, con una serie di sfide e opportunità che attendono di essere affrontate. Gli incontri di von der Leyen con le leadership di Azerbaijan e Armenia potrebbero avere un impatto significativo sulle relazioni regionali e internazionali, con possibili ripercussioni sul fronte dei diritti umani e delle politiche di aiuto.

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