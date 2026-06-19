Armoni Brooks e la vittoria dell’Olimpia Milano

In queste ore, il nome di Armoni Brooks è sulla bocca di tutti gli appassionati di basket. L’Olimpia Milano ha conquistato il 32° tricolore della sua storia, sconfiggendo Venezia in una finale emozionante. Da Milano giungono voci di festeggiamenti e entusiasmo per questo importante successo.

Armoni Brooks, con le sue giocate determinanti, ha contribuito in modo significativo alla vittoria della squadra meneghina. Dopo un percorso che ha visto la squadra superare momenti difficili, come il lutto per la scomparsa di Giorgio Armani, Milano può ora festeggiare lo scudetto e il primo triplete della sua storia.

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