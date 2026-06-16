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Eventi e Cultura

Arotron di Pianella: aperte le iscrizioni per il contest musicale “Palco Aperto al Tramonto” con possibilità di vincere un concerto retribuito

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Arotron di Pianella (Pe) ha annunciato il ritorno del “Palco Aperto al Tramonto”, un contest musicale esclusivo che offre la possibilità ai musicisti e artisti di esibirsi sul Palco Gran Sasso il prossimo 28 giugno a partire dalle ore 19:00.

L’evento, che si svolgerà in Contrada Santa Scolastica, fa parte della quarta edizione della rassegna “L’Estate dell’Aratro 2026” e rappresenta un’opportunità unica per far conoscere la propria arte al pubblico e entrare in contatto con l’associazione.

La novità di quest’anno sta nella formula del contest musicale, aperto sia a singoli musicisti che a gruppi di qualsiasi genere. Le esibizioni, della durata massima di 5 o 10 minuti, dovranno essere acustiche o con una piccola amplificazione autogestita.

Il premio in palio consiste nell’opportunità retribuita di essere i protagonisti del “Concerto al Tramonto” finale della rassegna, previsto per domenica 4 ottobre. La performance vincitrice sarà determinata da una votazione popolare e dal giudizio di una giuria presieduta dal direttore artistico Franco Mannella e dal musicista Paride Marzuoli.

Le candidature, complete di presentazione e link multimediali, dovranno essere inviate all’indirizzo email info@arotron.it entro e non oltre domenica 21 giugno.

Un’opportunità imperdibile per tutti gli artisti che vogliono emergere e farsi conoscere dal pubblico.

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