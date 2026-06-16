Arotron di Pianella: aperte le iscrizioni per il contest musicale “Palco Aperto al Tramonto” con possibilità di vincere un concerto retribuito

Arotron di Pianella (Pe) ha annunciato il ritorno del “Palco Aperto al Tramonto”, un contest musicale esclusivo che offre la possibilità ai musicisti e artisti di esibirsi sul Palco Gran Sasso il prossimo 28 giugno a partire dalle ore 19:00.

L’evento, che si svolgerà in Contrada Santa Scolastica, fa parte della quarta edizione della rassegna “L’Estate dell’Aratro 2026” e rappresenta un’opportunità unica per far conoscere la propria arte al pubblico e entrare in contatto con l’associazione.

La novità di quest’anno sta nella formula del contest musicale, aperto sia a singoli musicisti che a gruppi di qualsiasi genere. Le esibizioni, della durata massima di 5 o 10 minuti, dovranno essere acustiche o con una piccola amplificazione autogestita.

Il premio in palio consiste nell’opportunità retribuita di essere i protagonisti del “Concerto al Tramonto” finale della rassegna, previsto per domenica 4 ottobre. La performance vincitrice sarà determinata da una votazione popolare e dal giudizio di una giuria presieduta dal direttore artistico Franco Mannella e dal musicista Paride Marzuoli.

Le candidature, complete di presentazione e link multimediali, dovranno essere inviate all’indirizzo email info@arotron.it entro e non oltre domenica 21 giugno.

Un’opportunità imperdibile per tutti gli artisti che vogliono emergere e farsi conoscere dal pubblico.