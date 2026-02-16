Arotron presenta “Studio sull’Antigone”: un’immersione sonora nella tragedia di Sofocle a Pianella

Arotron presenta “Studio sull’Antigone – Prima Parte”, un evento imperdibile che trasforma la tragedia di Sofocle in un’esperienza sonora e immersiva. La compagnia teatrale, guidata dal Direttore artistico Franco Mannella, offre al pubblico un’opportunità unica di vivere da vicino il processo creativo di uno spettacolo innovativo.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio alle ore 17.30 presso l’ex-asilo Sabucchi di Pianella. L’obiettivo di questa iniziativa è portare il pubblico a conoscere da vicino la genesi dell’opera sofoclea, riadattata attraverso una sensibilità contemporanea che rende tangibile l’invisibile presenza del destino.

La particolarità di questo studio sull’Antigone risiede nella materializzazione sonora della tragedia. Le parole di Sofocle vengono trasformate in vibrazioni che attraversano l’aria, creando un’atmosfera vibrante che coinvolge lo spettatore da ogni direzione. Come spiega Mannella, “l’obiettivo è rendere tangibile l’invisibile presenza del destino, lavorando sulla spazializzazione sonora naturale e rivendicando la forza e la resistenza dell’artigianato teatrale”.

La Compagnia dell’Aratro al completo, con Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Alessandro Rapattoni, Cristina Zoccolante e Matteo Di Girolamo, si esibirà sul palcoscenico, arricchendo l’esperienza scenica con la partecipazione corale degli allievi dell’Accademia Teatrale Arotron e del Corso di Recitazione Avanzato. Questo sottolinea la vocazione formativa e collettiva che contraddistingue il lavoro di Mannella da anni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 345.5411135. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sui social alla voce @formazioneteatralearotron.