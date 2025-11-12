Arrampicata sportiva: record di giovani Gollum alla tappa regionale di Montesilvano

MONTESILVANO — La Gollum Climbing Academy si conferma la realtà giovanile numero uno dell’arrampicata sportiva abruzzese, schierando ben 28 atleti alla seconda tappa del Campionato regionale giovanile Fasi (Federazione arrampicata sportiva italiana) Abruzzo, specialità Boulder, disputata nella palestra The Change di Montesilvano (Pescara). Come ormai consuetudine, la tappa si è trasformata in una gara interregionale di altissimo livello tecnico, grazie alla presenza di numerosi atleti provenienti da altre regioni. Ai fini della classifica e della qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili, in programma in Trentino, vengono però conteggiati solo i risultati degli atleti abruzzesi, e molisani come previsto dal regolamento Fasi. Una partecipazione ampia e compatta ha dunque caratterizzato la giornata della Gollum, che ha visto il proprio vivaio protagonista in tutte le categorie. Tra i più piccoli, Valentina Cardarelli e Andrea Tedeschi (categoria Under 9) hanno meritato una menzione speciale per la tecnica e la sicurezza dimostrate nonostante la giovanissima età. Nella Under 11 Maschile, Riccardo Madia ha conquistato una splendida vittoria, davanti al compagno Davide Cappelli, quarto classificato, confermando il dominio Gollum nella categoria. Sul fronte femminile, Flavia Marcucci e Aurora Virginija Santilli hanno ribadito la loro supremazia, chiudendo rispettivamente prima e seconda, mentre Adele Cardarelli (6ª) e Vittoria Proietto (7ª) hanno completato l’ottima prova di squadra. Nella Under 13 Femminile, tutte le atlete Gollum hanno affrontato con determinazione una categoria altamente competitiva, raccogliendo piazzamenti di rilievo e segnali di crescita tecnica. Tra i pari età maschili, Filippo D’Addario si è distinto come migliore abruzzese, chiudendo 5°, a conferma di una crescita costante e di una solidità sempre maggiore. Nella Under 15 Maschile, Ludovico Masciovecchio, tra i più giovani in gara, ha centrato la finale, chiudendo 8° e mostrando grandi progressi tecnici. Diego Di Luca, 13°, completa il quadro di una categoria di alto livello. Tra le ragazze, Azzurra Delle Monache ha conquistato un ottimo 3° posto in finale, mentre Giorgia Curtacci (6ª) e Irene Madia (8ª) hanno dimostrato carattere e determinazione. Buona anche la prestazione di Elisabetta Zona (14ª), in costante crescita. Da segnalare, inoltre, la splendida vittoria di Elisa D’Addario nel Campionato Regionale Assoluto Lazio – ulteriore testimonianza dell’eccellenza tecnica e del livello raggiunto dall’intero movimento Gollum -, oltre all’ottima prestazione di Leonardo Saia, che accede alla finale dopo una qualifica quasi perfetta. Un’altra giornata di grande soddisfazione per la Gollum Climbing Academy, che continua a investire nella formazione dei giovani e nella crescita tecnica delle nuove generazioni, grazie al lavoro e alla dedizione dei coach aquilani Roberto Cantalini, Angelo “Grinta” Colaiuda e Serena Dante, costantemente impegnati nel trasmettere ai ragazzi competenza, passione e spirito di squadra, oltre all’impegno del coach sulmonese Massimo Di Odoardo. La Gollum Climbing Academy vanta un settore giovanile in costante crescita, con sedi attive a Pescara, presso il Centro Sportivo Le Naiadi, e all’Aquila, nella palestra Blockland, una delle strutture più complete e tecnicamente avanzate del Centro-Sud, mentre nella palestra El Cap di Villa Sant’Angelo (L’Aquila), gli atleti aquilani si allenano per la specialità Lead. CLASSIFICHE GOLLUM CLIMBING ACADEMY Valentina Cardarelli Andrea Tedeschi UNDER 11 FEMMINILE Flavia Marcucci – 1ª Aurora Virginija Santilli – 2ª Adele Cardarelli – 6ª Vittoria Proietto – 7ª UNDER 11 MASCHILE Riccardo Madia – 1° Davide Cappelli – 4° Mattia Napolitano – 7° Gabriele Libertini – 13° Nicolas D’Ostilio – 14° Alessandro Vena – 17° Leonardo Pace – 18° UNDER 13 FEMMINILE Noemi Borsci – 6ª Alice Capannolo – 7ª Valeria Giammaria – 9ª Matilde Massimi – 11ª Patrizia Eccher Dall’Eco – 12ª Lisa Gianfrancesco – 15ª UNDER 13 MASCHILE Filippo D’Addario – 5° Edoardo Tedeschi – 13° UNDER 15 FEMMINILE Azzurra Delle Monache – 5ª qualifiche / 3ª finale Giorgia Curtacci – 8ª qualifiche / 6ª finale Irene Madia – 11ª qualifiche / 8ª finale Elisabetta Zona – 14ª UNDER 15 MASCHILE Ludovico Masciovecchio – 8° qualifiche / 8° finale Diego Di Luca – 13° GLI ATLETI GOLLUM CLIMBING ACADEMY PRESENTI Adele Cardarelli Valentina Cardarelli Davide Cappelli Alice Capannolo Noemi Borsci Azzurra Delle Monache Filippo D’Addario Edoardo Tedeschi Andrea Tedeschi Nicolas D’Ostilio Patrizia Eccher Dall’Eco Lisa Gianfrancesco Valeria Giammaria Matilde Massimi Riccardo Madia Irene Madia Ludovico Masciovecchio Mattia Napolitano Leonardo Pace Vittoria Proietto Gabriele Libertini Elisabetta Zona Giorgia Curtacci Diego Di Luca Alessandro Vena Aurora Virginija Santilli Flavia Marcucci