Arrestato ex compagno per femminicidio a Messina

Una tragica vicenda che ha visto coinvolta Daniela Zinnanti, uccisa in casa con decine di coltellate. L’ex compagno è stato arrestato con l’accusa di omicidio, dopo essere stato fermato con il braccialetto elettronico.
Questo ennesimo caso di femminicidio evidenzia ancora una volta la gravità di un fenomeno purtroppo ancora presente nella nostra società. Un problema che richiede un impegno costante da parte di istituzioni e comunità per prevenire tragedie simili in futuro.
