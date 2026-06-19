Arretrati docenti: aumenti in arrivo

La questione degli arretrati dei docenti è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più cercati sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento riguarda il via libera del Consiglio dei Ministri al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, con l’autorizzazione della firma dell’ipotesi da parte dell’ARAN. Si prospettano aumenti negli stipendi e il pagamento degli arretrati, suscitando interesse sulle tempistiche e sugli effetti su pensioni e Tfs. Per approfondimenti su questa tematica di rilevanza, è possibile consultare le fonti online.