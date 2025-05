Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Arriva col patrocinio del Comune di Avezzano il nuovo film di Nicola Palmese “Abyss Drug” sui temi sociali legati all’uso delle droghe, con le musiche curate dal musicista marsicano Danilo Murzilli – precisa la nota online. Appuntamento anche per le scuole l’8 maggio al Cinema Astra Arriva ad Avezzano il nuovo film di tematica sociale di Nicola Palmese, dopo il primo film sul bullismo, che questa volta riguarderà gli effetti devastanti causati dall’assunzione di sostanze stupefacenti – Il nuovo lavoro di Palmese, dall’emblematico titolo “Abyss Drug”, che ha già avuto un grosso riscontro nelle presentazioni e anteprime tenute in varie località italiane, sarà proiettato ad Avezzano giovedì 8 maggio, dalle 9,30 presso il Cinema Astra – viene evidenziato sul sito web. L’appuntamento gode del patrocinio del Comune di Avezzano che per l’occasione ha coinvolto le scuole della città, riservando 200 posti ad altrettanti alunni e studenti – Iniziativa curata dal Vicesindaco con delega al Sociale, Domenico Di Berardino, e dalla dirigente del Settore Affari Sociali, dottoressa Laura Ottavi – precisa la nota online. Dopo il primo film “Bullying Giovani Ragazzi” sulla piaga del bullismo fra i giovani e giovanissimi, soprattutto nelle scuole e nei quartieri, Nicola Palmese questa volta analizza un nuovo spettro del mondo giovanile, ovvero la dilagante diffusione delle droghe – “Abyss Drug”, lungometraggio della durata di quasi due ore, un’ora e 55 minuti per l’esattezza, racconta di due giovani donne, una di 40 anni, Luisa, (interpretata da Patrizia Longo) che, non potendo avere figli, in un momento di sconforto si butta nella droga – si apprende dal portale web ufficiale. L’altra è Aurora, 22 anni (interpretata da Carolina Gasco) che, dopo essere stata adottata e in conflitto con il patrigno, si perde tra ecstasy e cocaina – si legge sul sito web ufficiale. Il film, interamente girato a Torino, è stato proiettato in anteprima il 21 e 22 febbraio al prestigioso cinema Lux di Torino, nel cuore della città, nella Galleria San Federico – recita il testo pubblicato online. Diversi i patrocini ricevuti da vari comuni e da diverse attività che hanno sposato l’importante tematica del film. Oltre alla Città di Avezzano, infatti, hanno partecipato e patrocinato l’iniziativa Co – Di.Mar., Silver Car, Associazione I Girasoli, Unicef Comitato Regionale d’Abruzzo, Pro Loco di Avezzano, Fondazione Carispaq L’Aquila, Argos Forze di Polizia, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile – si apprende dalla nota stampa. A questi si aggiungono: Città di Torino e di Giaveno, Comune di Filettino in provincia di Frosinone, Comune di Gabicce in provincia di Pesaro-Urbino, Comune di Acqui Terme in provincia di Alessandria – si apprende dal portale web ufficiale. Quindi anche le seguenti Città e Comuni della Marsica: Aielli, Capistrello, Castellafiume, Cerchio, Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, Pescina, Scurcola Marsicana e Trasacco, «È un argomento importante – dice il regista produttore e presidente della Cinemafilm Piemonte Nicola Palmese – che non va sottovalutato, soprattutto tra i giovani, e lo presenteremo in tante scuole». Nel cast nomi importanti come Alfredo Libassi e Maurizio Prollo, attori di Mery Per Sempre e Ragazzi Fuori, Edoardo Raspelli (per 21anni conduttore del programma “MELA VERDE” sui canali Mediaset), Maura Anastasia, Michela Persico, moglie del noto calciatore ex Juventus ora all’Ajax Daniele Rugani, Vicky Princess, sosia ufficiale di Belen, l’abruzzese Corrado Oddi, interprete del docufilm “Giovanni Falcone”, e un piccolo cameo per lo stesso regista Nicola Palmese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel casting anche figuranti speciali come le marsicane Fabiola Stirpe, Arianna Commisso, Debora Croce e Raffaella Falce – si apprende dalla nota stampa. Musiche Visor curate dal musicista marsicano, il Maestro professor Danilo Murzilli.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/