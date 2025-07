Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Pubblicato il 22 Luglio 2025 Vai all’archivio QTNews “ARTURO E RAMONA, DUE CHEF” ARRIVA A L’AQUILA LO SPETTACOLO LIBERAMENTE TRATTO DAL ROMANZO DI JOH FANTE “ARTURO E RAMONA, DUE CHEF” è uno spettacolo liberamente tratto dal romanzo “La strada per Los Angeles” di John Fante con la drammaturgia di Stefano Angelucci Marino – Un testo comico e profondo che andrà in scena per I Cantieri dell’Immaginario giovedì 24 luglio, alle ore 19.00, all’Auditorium del Parco di L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Proposto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e dal Teatro del Sangro, vede in scena Stefano Angelucci Marino e Vittoria Coletti, ha collaborato al testo e alla regia Rossella Gesini, luci e suono sono di Tony Lioci.“Arturo e Ramona, due chef” racconta di Arturo Pavia che è costretto a condividere più di una esperienza lavorativa con la sorella Ramona, è un lavoro teatrale “alimentato” dalla scrittura di John Fante: una comicità trafelata e plateale, l’inquietudine visionaria e ispirata, l’attenzione profonda eppure mai compiaciuta al mondo degli ultimi, degli immigrati, e chiaramente la scoppiettante presenza dell’ambiente domestico, cioè etnico, come sempre nei romanzi di Fante descritto nel momento della sua implosione, del suo scardinamento a causa delle forze contrapposte che lo abitano, sia generazionali, sia culturali.I biglietti sono in vendita sulla piattaforma CiaoTickets a questo link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/arturo-e-ramona-due-chef-0 Vai all’archivio QTNews

