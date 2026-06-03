Aruba: l’identità digitale si diffonde in Italia

In queste ore, il tema di Aruba è in cima ai top trend sui motori di ricerca, con una forte attenzione da parte degli utenti online. Si parla di identità digitale e della diffusione sempre maggiore di strumenti come lo SPID e la CIE. Si evidenzia una situazione a due velocità nel Paese, con laureati e dirigenti che spingono verso l’adozione di queste tecnologie, mentre operai e anziani trovano maggiori difficoltà nell’utilizzo. TG4 segnala che lo SPID diventerà a pagamento a partire da gennaio, sollevando interrogativi sul futuro dell’identità digitale in Italia. Per maggiori approfondimenti, si invita a cercare ulteriori informazioni online.