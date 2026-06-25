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As roma: l’interesse dell’Arabia per Soulé

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In queste ore, il tema dell’AS Roma è particolarmente ricercato online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla dell’interesse proveniente dall’Arabia per il talentuoso giocatore Soulé. Le voci riguardanti possibili offerte da club come Al-Ahli e Al-Ittihad stanno agitando il mercato calcistico.

La Roma sembra essere al centro di attenzione per una possibile cessione di Soulé entro la fine di questo mese. Le trattative sono in corso e potrebbero portare a una svolta significativa per il futuro del giocatore e della squadra.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti su questa importante vicenda, è possibile approfondire la situazione online, dove si trovano sicuramente ulteriori dettagli e sviluppi su questo interessante scenario calcistico.

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