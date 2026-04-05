As Roma: Soulé pronto per il ritorno contro l’Inter

La notizia riguardante l’AS Roma è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online. In particolare, l’esterno Soulé è pronto a fare il suo ritorno in campo contro l’Inter, con la possibilità di essere impiegato fin dal primo minuto. Questa novità rappresenta un momento cruciale per la squadra capitolina, che cerca di consolidare il proprio cammino nella stagione in corso.

Le parole di Gasperini, allenatore della Roma, evidenziano un bilancio positivo fino a questo momento e la sua fiducia nella squadra. Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter confermano l’ottimismo e la determinazione del tecnico e della squadra giallorossa.

Questi sviluppi sono destinati a catalizzare l’attenzione degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori, offrendo spunti di analisi e discussione sulle prospettive della Roma in vista degli impegni futuri. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online in merito a questa notizia di rilievo nel panorama sportivo italiano.