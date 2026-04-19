Ascoli vince con l’amuleto milanese, Arezzo in lotta per la Serie B

In queste ore, il tema della Serie C Girone A è molto ricercato online e si trova in cima ai trend sui motori di ricerca. Nel penultimo turno di campionato, l’Ascoli si aggiudica la vittoria grazie all’apporto decisivo dell’amuleto Milanese entrato dalla panchina. Con 10 vittorie all’attivo, la squadra dimostra di essere in grande forma. Nel frattempo, l’Arezzo fa poker sul campo del Pineto e si candida per la promozione in Serie B, confermandosi protagonista della lotta al vertice. La vittoria per 4-0 ottenuta in trasferta contro il Pineto conferma la determinazione della squadra, pronta a giocarsi fino all’ultimo minuto le chance di salire di categoria.

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