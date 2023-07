ascoltiAMOci

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Secondo incontro per il Sindaco Giorgio Di Clemente, l’Assessore all’Inclusione Ezio Chiacchiaretta e la Consigliera Sabrina Gentile con le famiglie del territorio che hanno familiari con disabilità e/o neurodiversità, per ascoltare le reali esigenze e problematiche che affrontano quotidianamente e provare a trovare insieme possibili soluzioni – precisa il comunicato. Per vivere con maggiore serenità il presente e progettare un futuro inclusivo – aggiunge testualmente l’articolo online. MARTEDI’ 11 Luglio 2023 – ore 17.00 Sala Consiliare Comune di San Giovanni Teatino Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Sindaco al numero 085.44446242 (d.ssa Nives Mammarella) Per chi è impossibilitato a partecipare in presenza, sarà possibile collegarsi e partecipare online (previo accordo con la Segreteria al numero sopra indicato)

