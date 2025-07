Asl, cordoglio per la scomparsa di Vittorio D’Ambrosio

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:La direzione strategica, il collegio di direzione e i dipendenti della Asl di Teramo si stringono attorno al dolore della famiglia per la scomparsa di Vittorio D’Ambrosio – riporta testualmente l’articolo online. Dipendente della Asl dall’ottobre del 2000 e direttore della Uoc Acquisizione beni e servizi dal maggio 2017, D’Ambrosio è sempre stato un esempio di professionalità e onestà. “Vittorio non era solo un grande professionista, un collaboratore ineccepibile, era anche un prezioso ed equilibrato consigliere che alla competenza nel suo settore univa spiccate doti umane”, ricorda il direttore generale Maurizio Di Giosia, “per tutti noi la sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile – Lo ricorderemo sempre come persona preparata, onesta e leale che è stata strappata troppo presto alla vita”. Ufficio stampa ASL TERAMO 25.7.2025

