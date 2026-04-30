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Asl di Teramo alla maratonina per sensibilizzare alla donazione di organi

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ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La quarantacinquesima edizione della Maratonina Pretuziana, tradizionale appuntamento sportivo molto sentito dalla comunità teramana e in programma domani 1° maggio, vedrà la presenza della Asl di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. L’evento, che ogni anno richiama numerosi cittadini, associazioni e rappresentanze del mondo accademico e istituzionale, rappresenta un’importante occasione di partecipazione collettiva e di promozione dei valori dello sport e della salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per l’occasione, la Asl di Teramo sarà presente con una propria delegazione al fine di sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione di organi e tessuti e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di un gesto capace di salvare vite – si apprende dalla nota stampa. Il tutto si inserisce nell’ambito della campagna nazionale “Dai voce al tuo Sì. Scegli di donare”, promossa dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti – I partecipanti all’iniziativa indosseranno cappellini realizzati dall’associazione culturale Eureka, presieduta da Benedetta Giannella, realtà impegnata nella promozione di iniziative sociali e culturali, con il patrocinio dell’Azienda sanitaria, accompagnati dallo slogan di sensibilizzazione “Dona te”, pensato per richiamare in modo diretto e immediato il valore della scelta personale di donazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La partecipazione alla Maratonina Pretuziana si inserisce nel più ampio impegno della Asl di Teramo nelle attività di promozione della salute e prevenzione, con particolare attenzione alla diffusione della cultura del dono come gesto di solidarietà e responsabilità civile –                                                                                            Ufficio stampa                                                                                              ASL TERAMO 30.4.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it

 

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