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lunedì, Giugno 22, 2026
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Asl di Teramo protagonista della formazione avanzata in ecoendoscopia

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Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Grande partecipazione e riscontri molto positivi per la tappa teramana dell’EUS Academy AIGO (Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri), ospitata dalla Asl di Teramo e diretta da Carmelo Barbera, direttore della Uoc di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ospedale “Mazzini”. L’evento ha riunito specialisti provenienti da tutta Italia per un’importante giornata di formazione dedicata all’ecoendoscopia, metodica innovativa sempre più centrale nella diagnosi e nel trattamento delle patologie dell’apparato digerente, in particolare del pancreas e delle vie biliari – Accanto alle sessioni teoriche, i partecipanti hanno preso parte ad attività pratiche e seguito tre procedure live trasmesse dalla sala endoscopica, con la possibilità di confrontarsi in tempo reale con gli esperti – Un’iniziativa che conferma il ruolo della Gastroenterologia della Asl di Teramo come centro di riferimento per l’endoscopia digestiva avanzata e per l’ecoendoscopia, e l’impegno costante nella formazione, nell’innovazione e nel miglioramento della qualità delle cure – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

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