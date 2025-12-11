Asl di Teramo, una mattinata di prevenzione e screening per le demenze

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Una mattinata interamente dedicata alla prevenzione delle demenze e alla tutela della salute cerebrale – si apprende dalla nota stampa. Lunedì, in occasione della prima Giornata nazionale delle demenze, promossa da SINDem (Associazione autonoma aderente alla Società Italiana di Neurologia per le demenze), la Asl di Teramo, inserita nella rete regionale dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze dell’Abruzzo, offre informazioni, screening gratuiti e consigli pratici ai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Parteciperanno alla giornata, in contemporanea con le altre Asl d’Abruzzo, il Centro Alzheimer di Giulianova, coordinato da Carmine Tomasetti, il Centro per i disturbi cognitivi e le demenze di I livello del “Mazzini” e quello di II Livello della Uoc di Neurologia dello stesso presidio, che fanno capo rispettivamente a Paolo Cerrone e a Maria Rossi – aggiunge la nota pubblicata. Secondo le stime più recenti, intervenendo sui fattori di rischio modificabili, fino al 45% dei casi di demenza potrebbe essere prevenuto o ritardato – La diagnosi tempestiva resta il passaggio fondamentale per proteggere la qualità della vita – si apprende dal portale web ufficiale. Fin dalla propria costituzione, la rete dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze della Asl di Teramo promuove iniziative di prevenzione e trattamento dei disturbi neurocognitivi maggiori e si avvale di uno sportello dedicato ai caregiver dei pazienti, con l’obiettivo di ridurne il carico assistenziale – si apprende dalla nota stampa. Dalle 8.30 alle 14, grazie al patrocinio del Comune di Giulianova e al supporto del Rotary Club Teramo Est, al Palazzo Kursaal la popolazione potrà partecipare a rapidi test cognitivi standardizzati e a questionari sulle abitudini di vita – fumo, alcol, dieta, attività fisica – per valutare i fattori di rischio di declino cognitivo e ricevere indicazioni concrete per la prevenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per gli anziani è previsto uno screening cognitivo mirato, con l’obiettivo di individuare segnali precoci e orientare verso percorsi specialistici se necessario – recita il testo pubblicato online. Tutti i partecipanti riceveranno materiale informativo su come prendersi cura della salute cerebrale e a chi rivolgersi sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. “La prevenzione delle demenze passa attraverso la sensibilizzazione sull’importanza di intervenire precocemente sui fattori di rischio modificabili – aggiunge la nota pubblicata. È fondamentale adottare comportamenti volti a ridurre il rischio già nelle prime fasi della vita e mantenerli costantemente nel tempo”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – “Valorizzare e proteggere la salute del cervello, dalla prima infanzia fino all’età avanzata, rappresenta un impegno quotidiano per tutti – aggiunge la nota pubblicata. Iniziative come questa sono strumenti preziosi per mettere a disposizione della comunità conoscenze e risorse utili, affrontando la sfida delle demenze con maggiore consapevolezza e responsabilità”. LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 11.12.2025

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it