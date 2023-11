Asl, formazione per il personale del dipartimento materno infantile

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:

Gli operatori sanitari si aggiornano per migliorare il benessere dei neonati – aggiunge la nota pubblicata. Si conclude oggi la “due giorni” di formazione Fine: Family and Infant Neurodevelopmental Education, formazione mirata a conoscere le fasi del neurosviluppo del bambino, coinvolgendo le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il corso certificativo Fine è destinato agli operatori del dipartimento Materno-Infantile della Asl di Teramo diretto da Antonio Sisto, tenuto da esperti nazionali della Tin della Romagna: Gina Ancora, Natascia Simeone e Elisa Stambazzi – Per le simulazioni delle pratiche di cura dei bambini sono stati utilizzati, da tutti i discenti durante le esercitazioni, dei bambolotti donati dalla società Risparmio Casa di San Nicolò a Tordino diretta da Gianni Casalanguida – viene evidenziato sul sito web. Ufficio stampa ASL TERAMO 21.11.2023

