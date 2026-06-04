Asl Pescara: Verrecchia (FDI) respinge polemiche del PD sulla nomina del Direttore Generale

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, respinge con fermezza le dichiarazioni rilasciate dai consiglieri del Partito Democratico riguardo alla Commissione Vigilanza tenutasi oggi. Verrecchia ha partecipato personalmente ai lavori della Commissione e sostiene che il Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Maurizio Brucchi, e il Direttore del Dipartimento Sanità, Camillo Odio, hanno fornito risposte puntuali e esaustive su tutti gli aspetti sollevati.

Le spiegazioni date dai dirigenti regionali hanno confermato il rispetto delle norme e delle competenze attribuite ai diversi livelli amministrativi coinvolti nell’ambito della valutazione del Direttore Generale della Asl di Pescara. Verrecchia sostiene che le accuse di polemiche da parte del PD sono orientate più alla politica che alla ricerca della verità amministrativa.

Il consigliere di FDI critica inoltre la pretesa della minoranza di voler condizionare l’azione della Giunta regionale attraverso diffide politiche, sottolineando che l’opposizione ha il diritto di esercitare il proprio ruolo di controllo ma non può dettare l’agenda della Giunta.

Verrecchia invita l’Assessore Nicoletta Verì a proseguire serenamente nelle verifiche sulla percorribilità degli atti e ad assumere decisioni basate sulle valutazioni tecnico-amministrative, senza farsi condizionare da pressioni politiche.

Infine, Fratelli d’Italia si impegna a sostenere un’azione amministrativa trasparente e corretta, respingendo ogni tentativo di trasformare sedi di confronto istituzionale in palcoscenici politici.