Asl, successo per le iniziative della Giornata della prematurità

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:

In occasione del quindicesimo anniversario della giornata mondiale della prematurità, nella mattinata, alla Asl di Teramo si sono tenuti due incontri dedicati alle famiglie e ai nati prematuri – precisa la nota online. Al Mazzini nei reparti di Ostetricia e Pediatria dopo i saluti istituzionali e dopo la benedizione del parroco dell’ospedale è stata organizzata l’iniziativa per le mamme: “Il bambino in fasce” con le nuove tecniche di babywearing a cura di Alessandra Alessiani durante la mattinata l’evento è stato accompagnato dall’esecuzione di brani musicali a cura del maestro fisarmonicista Mikhail Gorbunov. Per tutte le 24 ore il personale dell’ostetricia e della pediatria di Teramo indosserà delle t-shirt viola, colore simbolo della Giornata – viene evidenziato sul sito web. All’ospedale di Sant’Omero la scaletta degli appuntamenti, dopo l’accoglienza e i saluti, è proseguita con gli incontri con le famiglie dei bimbi che hanno vissuto questo percorso, racconti storie e testimonianze di esperienze vissute in seguito hanno partecipato al laboratorio di musicoterapia “Il suono dell’attesa, nella nascita e nella vita” a cura del musicoterapeuta Antenore Vincenzetti – precisa la nota online. L’evento si è concluso con un flash mob in cui le mamme hanno allattato i bambini con sottofondo musicale, dal titolo “Il suono che nutre”. A tutti i bambini che hanno partecipato agli eventi nei presidi di Teramo e Sant’Omero l’associazione “L’abbraccio dei prematuri” ha donato dei doudou e ai genitori sono state illustrate le finalità dell’associazione – si apprende dalla nota stampa. Ufficio stampa ASL TERAMO 17.11.2023 N.B. Le foto dei minori hanno ottenuto liberatoria

