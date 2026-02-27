- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 27, 2026
Asl Teramo, chiusura temporanea degli sportelli anagrafe

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Si informa l’utenza che lunedì 2 marzo, in occasione dell’avvio del nuovo sistema Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA), gli sportelli anagrafe della Asl di Teramo saranno temporaneamente chiusi al pubblico per consentire le attività tecniche di migrazione e allineamento dei dati – precisa il comunicato. Durante la giornata non sarà possibile effettuare operazioni anagrafiche: iscrizioni, variazioni, scelta e revoca del medico, né saranno rilasciate certificazioni anagrafiche sanitarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il servizio riprenderà regolarmente al completamento delle attività di attivazione del nuovo sistema – viene evidenziato sul sito web.   Ufficio stampa ASL TERAMO 27.2.2026

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

