Asl Teramo, chiusura temporanea degli sportelli anagrafe

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Si informa l’utenza che lunedì 2 marzo, in occasione dell’avvio del nuovo sistema Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA), gli sportelli anagrafe della Asl di Teramo saranno temporaneamente chiusi al pubblico per consentire le attività tecniche di migrazione e allineamento dei dati – precisa il comunicato. Durante la giornata non sarà possibile effettuare operazioni anagrafiche: iscrizioni, variazioni, scelta e revoca del medico, né saranno rilasciate certificazioni anagrafiche sanitarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il servizio riprenderà regolarmente al completamento delle attività di attivazione del nuovo sistema – viene evidenziato sul sito web. Ufficio stampa ASL TERAMO 27.2.2026

