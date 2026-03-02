- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 2, 2026
Attualità

Asl Teramo, in pensione Francesco Micheloni e Fabio De Luca

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Dal 1° marzo il dottor Francesco Micheloni è in pensione, concludendo un lungo percorso professionale all’interno della Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 e specializzato in Medicina del Lavoro nel 1992, ha conseguito, negli anni seguenti, diverse qualifiche – Dal 1° ottobre 2008 ha svolto attività come dirigente medico di I livello alla Asl di Teramo – recita il testo pubblicato online. Dopo i primi anni nel Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, da dicembre 2013 è entrato a far parte del Servizio Formazione, Aggiornamento e Qualità, assumendo in seguito la direzione della Uoc Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica, fino a ieri – Nel corso della sua carriera ha maturato esperienza in diversi ambiti della sanità pubblica, distinguendosi nel campo della qualità e dell’accreditamento e sviluppando una lunga esperienza in materia di sicurezza sul lavoro e medicina preventiva – viene evidenziato sul sito web. Da ieri anche il dottor Fabio De Luca conclude il suo percorso professionale, dopo anni di servizio nel 118 e nel Pronto soccorso, ricoprendo per lungo tempo il ruolo di referente per il rischio clinico, sempre attento ai bisogni dei pazienti e della comunità. La direzione generale della Asl di Teramo augura una pensione serena e ricca di soddisfazioni – aggiunge la nota pubblicata.   Ufficio stampa ASL TERAMO 2.3.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it

 

