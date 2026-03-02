Asl Teramo, in pensione Francesco Micheloni e Fabio De Luca

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Dal 1° marzo il dottor Francesco Micheloni è in pensione, concludendo un lungo percorso professionale all’interno della Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 e specializzato in Medicina del Lavoro nel 1992, ha conseguito, negli anni seguenti, diverse qualifiche – Dal 1° ottobre 2008 ha svolto attività come dirigente medico di I livello alla Asl di Teramo – recita il testo pubblicato online. Dopo i primi anni nel Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, da dicembre 2013 è entrato a far parte del Servizio Formazione, Aggiornamento e Qualità, assumendo in seguito la direzione della Uoc Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica, fino a ieri – Nel corso della sua carriera ha maturato esperienza in diversi ambiti della sanità pubblica, distinguendosi nel campo della qualità e dell’accreditamento e sviluppando una lunga esperienza in materia di sicurezza sul lavoro e medicina preventiva – viene evidenziato sul sito web. Da ieri anche il dottor Fabio De Luca conclude il suo percorso professionale, dopo anni di servizio nel 118 e nel Pronto soccorso, ricoprendo per lungo tempo il ruolo di referente per il rischio clinico, sempre attento ai bisogni dei pazienti e della comunità. La direzione generale della Asl di Teramo augura una pensione serena e ricca di soddisfazioni – aggiunge la nota pubblicata. Ufficio stampa ASL TERAMO 2.3.2026

