Asl Teramo, nuovo progetto contro la resistenza agli antibiotici

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Nuovo passo avanti nel contrasto all’antimicrobico-resistenza – si apprende dal portale web ufficiale. La Asl di Teramo avvia il progetto formativo “Antimicrobial Educational Project 2026”, un programma finalizzato al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e al contenimento della diffusione di microrganismi multiresistenti – precisa la nota online. Con questa iniziativa la Asl di Teramo si propone come realtà pilota a livello regionale – Il progetto si inserisce nelle strategie del Piano nazionale di contrasto all’antimicrobico-resistenza e nasce dalla necessità di fronteggiare l’aumento dei batteri multiresistenti attraverso un uso appropriato degli antibiotici – L’intervento riguarda la corretta scelta di molecola, dosaggio, via di somministrazione e durata della terapia, con l’obiettivo di ridurre le resistenze, limitare la tossicità evitabile e contenere la diffusione di patogeni resistenti – precisa la nota online. L’antimicrobico-resistenza rappresenta un problema clinico globale in crescita – si apprende dal portale web ufficiale. In Italia i tassi di resistenza sono tra i più elevati in Europa e le infezioni da batteri multiresistenti causano ogni anno un numero crescente di decessi, con un forte impatto sanitario ed economico – recita il testo pubblicato online. L’uso non appropriato degli antibiotici e le misure non sempre adeguate di prevenzione e controllo delle infezioni restano le principali cause del fenomeno – recita il testo pubblicato online. Nel rapporto Aifa 2024, l’Abruzzo risulta tra le regioni con il più alto consumo di antibiotici in rapporto alla popolazione – si apprende dalla nota stampa. In questo contesto la Asl di Teramo ha avviato un percorso basato su tre direttrici: sorveglianza, controllo delle infezioni e uso appropriato degli antibiotici – precisa la nota online. Elemento distintivo è la formazione di figure professionali “Champion” in ogni reparto a maggiore utilizzo di antibiotici, con il compito di promuovere l’appropriatezza prescrittiva – Il progetto sarà presentato nel convegno “Antimicrobial Educational Project 2026”, articolato in tre edizioni formative rivolte a medici, farmacisti e infermieri – precisa il comunicato. La prima edizione si terrà nella sala convegni dell’ospedale di Teramo nelle giornate del 4 maggio, 8 giugno e 23 settembre – si apprende dalla nota stampa. La seconda si svolgerà sempre al “Mazzini” nelle giornate del 5 maggio e del 9 giugno e nella sala convegni dell’ospedale di Giulianova il 24 settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. La terza edizione si terrà interamente all’ospedale di Giulianova con appuntamenti il 20 maggio, il 10 giugno e il 25 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ai partecipanti sarà consegnato un volume di recente pubblicazione, di cui sono autori Francesca De Plato, responsabile della Uosd Farmacia ospedaliera di Giulianova e responsabile scientifico dell’iniziativa, e Francesco Scaglione, figura chiave delle giornate formative, che ha ricoperto ruoli accademici e ospedalieri di rilievo, attualmente consulente per la ricerca clinica negli ospedali Niguarda e San Raffaele di Milano e presidente della Società italiana di chemioterapia – viene evidenziato sul sito web. Il volume, con prefazione del professor Nicola Petrosillo e commento del professor Massimo Clementi, affronta il tema della resistenza antimicrobica e della complessità della terapia antibiotica, proponendo un approccio basato su appropriatezza prescrittiva e personalizzazione del trattamento, in linea con le raccomandazioni nazionali e internazionali – precisa la nota online. LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 28.4.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it